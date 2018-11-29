Создатели «Игры престолов» сняли специальный эпизод с умершими персонажами

PanARMENIAN.Net - Создатели фэнтезийной саги «Игра престолов» сняли специальный эпизод, в котором появятся персонажи, погибшие в первых сезонах сериала.

Работа над серией прошла в Белфасте в 2018 году. В съемках принял участие Шон Бин, сыгравший Неда Старка, пишет Lenta.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.

По информации издания, в это же время в город приехал актер Джейсон Момоа, сыгравший Кхала Дрого, однако неизвестно, появится ли он в эпизоде.

Телеканал HBO не собирается показывать эпизод вместе с остальными сериями восьмой части «Игры престолов» — он войдет в новое издание всех сезонов фэнтезийной саги, релиз которого состоится после завершения сериала.

«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017 года. Премьера финальной части состоится в апреле 2019 года.