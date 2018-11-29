Создатели «Игры престолов» сняли специальный эпизод с умершими персонажами
29 ноября 2018 - 18:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Создатели фэнтезийной саги «Игра престолов» сняли специальный эпизод, в котором появятся персонажи, погибшие в первых сезонах сериала.
Работа над серией прошла в Белфасте в 2018 году. В съемках принял участие Шон Бин, сыгравший Неда Старка, пишет Lenta.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.
По информации издания, в это же время в город приехал актер Джейсон Момоа, сыгравший Кхала Дрого, однако неизвестно, появится ли он в эпизоде.
Телеканал HBO не собирается показывать эпизод вместе с остальными сериями восьмой части «Игры престолов» — он войдет в новое издание всех сезонов фэнтезийной саги, релиз которого состоится после завершения сериала.
«Игра престолов» выходит на канале HBO с 2011 года. Седьмой сезон завершился 28 августа 2017 года. Премьера финальной части состоится в апреле 2019 года.
Самое значимое
13 ноября был опубликован тизер, который состоит из кадров предыдущих серий, в его конце говорится, что финальный сезон сериала стартует в апреле 2019 года
«Настало время, мои друзья... Секретный армянский проект будет представлен завтра»,- подписал фотографию Оганян.
Всего в список попали картины из 87 стран
С 28 сентября по 25 октября работы более чем семидесяти художников из разных стран мира будут экспонироваться в семи ключевых культурных локациях
Partner news
Последние новости
В Италии неизвестный взял в заложники более 20 человек Как сообщается, 28-летний мужчина захватил директора учебного заведения (название не уточняется) и 20 студентов
Новая функция Instagram описывает изображения для слепых Во-первых, сервис теперь предлагает автоматический альтернативный текст на месте картинок
Еще 5 женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах и изнасиловании По данным СМИ, Бессона обвинили в том, что он якобы домогался студенток, продюсера, ассистента и актрису
В Израиле на древнем кольце обнаружили имя Понтия Пилата Это кольцо могло принадлежать Понтию Пилату, префекту римской провинции Иудея, или сотруднику его администрации, еврею или язычнику