Соцсеть «Одноклассники» снимет свой первый сериал
29 ноября 2018 - 12:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Социальная сеть «Одноклассники» (принадлежит Mail.ru Group) объявила о нескольких обновлениях видеосервиса и начале съемок первого собственного сериала.
Первый сериал соцсети будет называться «Пять с плюсом». Его режиссером выступит Сергей Сенцов – режиссер сериалов «Физрук», «Гостиница Россия». По сюжету главные герои, Ольга и Антон, готовясь к семейной жизни, вынуждены сдавать в аренду комнату в своей квартире, пишут «Ведомости».
«Вместе с жильцами они сталкиваются с непредвиденными ситуациями: экстремальными ситуациями, навязчивой дружбой, ревностью и маленьким ребенком», – раскрывает соцсеть сюжет сериала. Съемки сериала начнутся в начале 2019 года.
Для пользователей, которые сами создают свой контент, соцсеть создала новую платформу, так называемую «творческую студию». У пользователей появится возможность дополнять видеоконтент голосованием, викторинами и кликабельными аннотациями. Добавлена функция текстового редактора и статистика просмотров видео. Некоторым пользователям «Одноклассников» обновления доступны уже сейчас, но большинство пользователей увидит их только через месяц.
Кроме того, соцсеть изменит внешний вид страницы с видео. Она станет больше похожа на онлайн-кинотеатр: видео будет рассортировано по категориям и сопровождаться кратким описанием. Доступ к видео будет открыт всем пользователям интернета, даже тем, у которых нет регистрации в «Одноклассниках».
Помимо этого обновится приложение «Одноклассников» для прямых трансляций: в прямом эфире можно будет принимать звонки от пользователей, одного или нескольких. Предусмотрена и монетизация – пользователи в прямом эфире смогут отправлять ведущему платные подарки, а автор сможет вывести или обналичить эти средства.
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