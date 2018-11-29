Встреча Путина и Трампа на G20 подтвердилась
29 ноября 2018 - 13:50 AMT
PanARMENIAN.Net - Вашингтон подтвердил встречу президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на G20. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Все это состоится на полях саммита (G20 — ред.), до закрытия саммита, до третьего рабочего заседания, поэтому временные рамки будут достаточно жесткие. Это будет 1 декабря в районе полудня. Действительно, сначала будет непродолжительное, как мы ожидаем, общение двух президентов, а потом российско-американские переговоры, которые около часа могут продлиться», — отметил он, пишет РИА Новости.
По словам Пескова, Москве и Вашингтону не обязательно соглашаться по всем вопросам, но важно вести диалог.
«Нам необходимо думать, как начинать разговаривать по темам двухсторонних отношений, по темам стратегической безопасности и разоруженческой тематики, по региональным конфликтам», — подчеркнул пресс-секретарь.
Как рассказал изданию источник в одной из делегаций, Путин и Трамп встретятся в отеле Рark Hyatt Buenos Aires. Президенты обсудят двустороннюю проблематику, в том числе как вывести отношения стран из тупика, начать поиск путей к их нормализации, рассказал помощник Путина Юрий Ушаков.
В свою очередь, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на повестке — вопросы безопасности, контроля над вооружениями и региональные проблемы.
Предыдущая полноформатная встреча Путина и Трампа состоялась в июле в Хельсинки. На ней президенты обсудили практически весь спектр двусторонних отношений и международной повестки, по некоторым направлениям были достигнуты договоренности.
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