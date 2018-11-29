// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Россия признана лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе

Россия признана лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе
29 ноября 2018 - 14:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия является лидером по темпам распространения вируса иммунодефицита человека среди европейских стран. К такому выводу пришли авторы исследования, подготовленного входящим в структуру ЕС Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет Deutsche Welle.

Согласно этим данным, за 2017 год в России были выявлены 71,1 нового случая ВИЧ на 100 тысяч человек. На втором месте - Украина, где зафиксированы 37 случаев заражения ВИЧ на 100 тысяч населения. За ними следуют Белоруссия (26,1 новых случая на 100 тысяч человек) и Молдавия (20,6 случая на 100 тысяч).

Наиболее низкие показатели - в Боснии и Герцеговине (0,3 случая на 100 тысяч), Словакии (1,3 случая) и Словении (1,9 случая), указывается в докладе.

В общей сложности за весь 2017 год в европейских странах зафиксированы 159 тысяч новых случаев инфицирования ВИЧ, из них 130 тысяч - в Восточной Европе, 104 тысячи - в России. В 59 процентах случаев заражения ВИЧ инфекция передавалась при гетеросексуальном половом контакте, в 37 процентах - во время инъекций наркотических средств, в 3 процентах - при гомосексуальных половых контактах.

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: ЕС и ВОЗ признали Россию лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку
Писателю Милану Кундере хотят вернуть гражданство Чехии
Левински готова извиниться перед Клинтон
Армянский Каханд Папи - в топ-5 Дедов Морозов государств СНГ
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Соцсеть «Одноклассники» снимет свой первый сериал Первый сериал соцсети будет называться «Пять с плюсом».
Минобороны РА: Военные могут свободно сделать свой выбор на предстоящем голосовании «Военнослужащим ВС, в том числе и военнослужащим срочной службы, предоставлена возможность абсолютно свободно сделать свой выбор», – отметил он.
Сталлоне больше не будет играть Рокки Бальбоа Сталлоне отметил, что уступает место новому поколению в лице Майкла Б. Джордана, который сыграл Адониса Крида в фильмах «Крид: Наследие Рокки» 2015 года и «Крид 2».
Магнус Карлсен в 3-й раз защитил титул чемпиона мира по шахматам На тай-брейке, в ходе которого соперники играли партии с укороченным контролем времени, Карлсен выиграл три партии из трех