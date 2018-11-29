У романа «Рассказ служанки» появится продолжение
29 ноября 2018 - 15:07 AMT
PanARMENIAN.Net - Канадская писательница Маргарет Этвуд анонсировала выход романа «Заветы» (The Testaments) — продолжения антиутопии «Рассказ служанки».
Как отметила Этвуд, «Заветы» не будут связаны с телеадаптацией первого романа — сериалом «Рассказ служанки» телеканала Hulu. Действие новой книги развернется спустя 15 лет после событий, описанных в первой части, а повествование будет вестись от лица трех героинь. Вернется ли в новой книге главная героиня Оффред или Фредова, автор не уточнила, пишет Bird in Flight.
Новый роман выйдет 10 сентября 2019 года.
Этвуд написала роман-антиутопию «Рассказ служанки» в 1985 году. Его действие происходит в будущем, в тоталитарном обществе Гилеад, где власть захватили религиозные фанатики. В центре сюжета — женщины, которые способны забеременеть: они становятся служанками и попадают в рабство к богатым людям, чтобы рожать им детей.
В 2017 году произведение Этвуд экранизировали в виде сериала. Первый сезон «Рассказа служанки» получил восемь премий «Эмми».
В США, Северной Ирландии и Аргентине женщины используют образы героинь «Рассказа служанки» на акциях борьбы за свои права, а также на мероприятиях движения за репродуктивную свободу и движения #MeToo.
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