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У романа «Рассказ служанки» появится продолжение

У романа «Рассказ служанки» появится продолжение
29 ноября 2018 - 15:07 AMT

PanARMENIAN.Net - Канадская писательница Маргарет Этвуд анонсировала выход романа «Заветы» (The Testaments) — продолжения антиутопии «Рассказ служанки».

Как отметила Этвуд, «Заветы» не будут связаны с телеадаптацией первого романа — сериалом «Рассказ служанки» телеканала Hulu. Действие новой книги развернется спустя 15 лет после событий, описанных в первой части, а повествование будет вестись от лица трех героинь. Вернется ли в новой книге главная героиня Оффред или Фредова, автор не уточнила, пишет Bird in Flight.

Новый роман выйдет 10 сентября 2019 года.

Этвуд написала роман-антиутопию «Рассказ служанки» в 1985 году. Его действие происходит в будущем, в тоталитарном обществе Гилеад, где власть захватили религиозные фанатики. В центре сюжета — женщины, которые способны забеременеть: они становятся служанками и попадают в рабство к богатым людям, чтобы рожать им детей.

В 2017 году произведение Этвуд экранизировали в виде сериала. Первый сезон «Рассказа служанки» получил восемь премий «Эмми».

В США, Северной Ирландии и Аргентине женщины используют образы героинь «Рассказа служанки» на акциях борьбы за свои права, а также на мероприятиях движения за репродуктивную свободу и движения #MeToo.

Ссылки по теме:
Bird in Flight: Маргарет Этвуд выпустит продолжение романа «Рассказ служанки»
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