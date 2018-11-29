В Израиле на древнем кольце обнаружили имя Понтия Пилата
29 ноября 2018 - 16:57 AMT
PanARMENIAN.Net - Израильские ученые расшифровали на найденном полвека назад кольце имя Понтия Пилата — римского наместника Иудеи, который, согласно Евангелию, судил Иисуса Христа и приговорил его к распятию.
Исследователи предполагают, что кольцо, сделанное из медного сплава и датируемое первым веком до нашей эры — серединой первого века нашей эры, могло принадлежать либо самому Пилату, либо чиновнику в его администрации, пишет РИА Новости со ссылкой на академический журнал Общества исследования Израиля.
«На кольце изображен кратер (античный сосуд для вина) в обрамлении надписи на греческом языке, которая гласит «Пилата»… Это кольцо могло принадлежать Понтию Пилату, префекту римской провинции Иудея, или сотруднику его администрации, еврею или язычнику», — говорится в аннотации к статье.
Кольцо могло использоваться наместником в качестве печати и быть признаком принадлежности к римскому сословию всадников. Его нашли в числе множества других артефактов во второй половине 1960-х годов при раскопках Иродиона — дворцового комплекса, который был построен иудейским царем Иродом между Иерусалимом и Вифлеемом.
«Я не знаю никакого другого Пилата из той эпохи, а кольцо указывает на то, что он был человеком высокого положения», — отметил профессор Данни Шварц.
Надпись обнаружилась много позже, после тщательной очистки кольца и его фотографирования в специальных режимах. Ученым известен еще один артефакт того же периода с именем Пилата — каменная плита, которая была найдена в приморском городе Кейсарии и ныне хранится в музее Израиля в Иерусалиме.
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