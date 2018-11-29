Еще 5 женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах и изнасиловании

PanARMENIAN.Net - Культовый режиссер Люк Бессон стал фигурантом очередного секс-скандала. На этот раз сразу пять женщин обвинили его в домогательствах и изнасиловании.

Бессона обвинили в том, что он якобы домогался студенток, продюсера, ассистента и актрису, пишет «Росбалт» со ссылкой на Hollywood Reporter.

К примеру, бывший ассистент заявила, что босс обманом заставил ее заняться с ним сексом как минимум трижды. Продюсер Карин Исамберт рассказала, что режиссер изнасиловал ее на кастинге. Также о домогательствах сообщили две студентки киношколы и бывшая работника студии EuropaCorp.

Режиссер пока никак не прокомментировал данную информацию.

Ранее 27-летняя актриса и модель Сэнд Ван Рой обвинила Бессона в изнасиловании. Режиссер категорически опроверг все обвинения.