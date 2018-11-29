Еще 5 женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах и изнасиловании
29 ноября 2018 - 17:52 AMT
PanARMENIAN.Net - Культовый режиссер Люк Бессон стал фигурантом очередного секс-скандала. На этот раз сразу пять женщин обвинили его в домогательствах и изнасиловании.
Бессона обвинили в том, что он якобы домогался студенток, продюсера, ассистента и актрису, пишет «Росбалт» со ссылкой на Hollywood Reporter.
К примеру, бывший ассистент заявила, что босс обманом заставил ее заняться с ним сексом как минимум трижды. Продюсер Карин Исамберт рассказала, что режиссер изнасиловал ее на кастинге. Также о домогательствах сообщили две студентки киношколы и бывшая работника студии EuropaCorp.
Режиссер пока никак не прокомментировал данную информацию.
Ранее 27-летняя актриса и модель Сэнд Ван Рой обвинила Бессона в изнасиловании. Режиссер категорически опроверг все обвинения.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Регги внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО Представители ЮНЕСКО назвали регги музыкой, которая внесла свой вклад в международное обсуждение вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности
Новая функция Instagram описывает изображения для слепых Во-первых, сервис теперь предлагает автоматический альтернативный текст на месте картинок
Россия признана лидером по темпу распространения ВИЧ в Европе В 2017 году в России были выявлены около 104 тысяч новых случаев заражения ВИЧ, что соответствует 71 случаю на 100 тысяч человек, говорится в европейском докладе
Встреча Путина и Трампа на G20 подтвердилась По словам Пескова, Москве и Вашингтону не обязательно соглашаться по всем вопросам, но важно вести диалог.