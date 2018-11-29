Новая функция Instagram описывает изображения для слепых
29 ноября 2018 - 17:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Команда Instagram запустила новую возможность, ориентированную на необычную для фотосервиса аудиторию. Речь идет о слабовидящих и слепых пользователей.
Во-первых, сервис теперь предлагает автоматический альтернативный текст на месте картинок. Текст описывает изображение и его с помощью пользователи смогут понять, что же там изображено, пишет Ferra.ru.
Для этого используется технология распознавания объектов. В результате, пользователь услышит список объектов, которые присутствуют на фото. Во-вторых, пользователи Instagram сами могут добавить более «богатое» описание фотографии при ее загрузки.
Самое значимое
«Мое селфи с с премьер-министром Армении! У меня уже есть коллекция селфи, может, мне стоит завести книгу записей?», - говорится в твите Софии
Новый процессор A12 Bionic — самый быстрый и мощный в истории iPhone, у него шесть ядер
Двойная основная камера имеет разрешение 12 мегапикселей с оптической стабилизацией обоих сенсоров.
Терзян получил медаль «За выдающуюся службу» (NASA Distinguished Service Medal)
Partner news
Последние новости
Регги внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО Представители ЮНЕСКО назвали регги музыкой, которая внесла свой вклад в международное обсуждение вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности
В Италии неизвестный взял в заложники более 20 человек Как сообщается, 28-летний мужчина захватил директора учебного заведения (название не уточняется) и 20 студентов
Еще 5 женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах и изнасиловании По данным СМИ, Бессона обвинили в том, что он якобы домогался студенток, продюсера, ассистента и актрису
В Израиле на древнем кольце обнаружили имя Понтия Пилата Это кольцо могло принадлежать Понтию Пилату, префекту римской провинции Иудея, или сотруднику его администрации, еврею или язычнику