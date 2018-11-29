Новая функция Instagram описывает изображения для слепых

PanARMENIAN.Net - Команда Instagram запустила новую возможность, ориентированную на необычную для фотосервиса аудиторию. Речь идет о слабовидящих и слепых пользователей.

Во-первых, сервис теперь предлагает автоматический альтернативный текст на месте картинок. Текст описывает изображение и его с помощью пользователи смогут понять, что же там изображено, пишет Ferra.ru.

Для этого используется технология распознавания объектов. В результате, пользователь услышит список объектов, которые присутствуют на фото. Во-вторых, пользователи Instagram сами могут добавить более «богатое» описание фотографии при ее загрузки.