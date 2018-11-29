В Италии неизвестный взял в заложники более 20 человек
29 ноября 2018 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В итальянском городе Фьюджи мужчина взял в заложники 21 человека.
Как сообщается, 28-летний мужчина захватил директора учебного заведения (название не уточняется) и 20 студентов. Отмечается, что нападавший был в «состоянии измененного осознания», но без оружия. Он схватил одного из учеников и приказал остальным заложникам не двигаться, пишет Lenta.ru со ссылкой на Rai News.
Прибывшая на место полиция обезвредила нападавшего с помощью перцовых баллончиков. Пострадали двое сотрудников правоохранительных органов и одна из захваченных студенток. Ее с несерьезными травмами доставили в больницу.
Как отмечает телеканал, у мужчины был ранее диагностирован рак легких. Медработники успокоили задержанного с помощью седативных препаратов. Он был доставлен в психиатрическое отделение местной больницы. Мотивы мужчины пока не уточняются.
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