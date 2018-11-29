// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Регги внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Регги внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
29 ноября 2018 - 19:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила регги в список нематериального культурного наследия человечества.

Представители ЮНЕСКО назвали регги музыкой, которая внесла свой вклад в международное обсуждение вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности. Первоначально регги была музыкой маргинальных групп на Ямайке, но сейчас ее играют люди из разных слоев общества, в том числе этнических и религиозных групп, отметили в организации, пишет Meduza.

С предложением включить регги в список культурного наследия в сентябре выступила Ямайка. Министр культуры страны Оливия Гранж говорила, что включение регги в список станет значительным достижением Ямайки.

В список нематериального культурного наследия входят отдельные элементы и практики культур разных стран, которые заслуживают признания. В списке значатся почти 500 пунктов из 117 стран мира.

Ссылки по теме:
Meduza: Регги включили в список культурного наследия ЮНЕСКО
 Самое значимое
Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»Названа дата выхода последнего сезона «Игры престолов»
13 ноября был опубликован тизер, который состоит из кадров предыдущих серий, в его конце говорится, что финальный сезон сериала стартует в апреле 2019 года
Алексис Оганян представит «секретный армянский проект»Алексис Оганян представит «секретный армянский проект»
«Настало время, мои друзья... Секретный армянский проект будет представлен завтра»,- подписал фотографию Оганян.
«Международная выставка современного искусства» в Ереване: Можно увидеть работы более 70 художников«Международная выставка современного искусства» в Ереване: Можно увидеть работы более 70 художников
С 28 сентября по 25 октября работы более чем семидесяти художников из разных стран мира будут экспонироваться в семи ключевых культурных локациях
Partner news
 Статьи
Пабы поднялись на уровень джаза

Сергей Манукян о новых ереванских трендах

 Самое читаемое в разделе
Энди Серкис экранизирует «Скотный двор» Джорджа Оруэлла для Netflix
В Ереване открылся Армяно-итальянский центр сохранения и восстановления культурного наследия
Netflix купил «Маугли» Энди Серкиса у Warner Bros.
По сериалу «Аббатство Даунтон» будет снят полнометражный фильм
Главная
Все новости
Обзор: Культура
Другие новости раздела
 Последние новости
В Италии неизвестный взял в заложники более 20 человек Как сообщается, 28-летний мужчина захватил директора учебного заведения (название не уточняется) и 20 студентов
Новая функция Instagram описывает изображения для слепых Во-первых, сервис теперь предлагает автоматический альтернативный текст на месте картинок
Еще 5 женщин обвинили Люка Бессона в домогательствах и изнасиловании По данным СМИ, Бессона обвинили в том, что он якобы домогался студенток, продюсера, ассистента и актрису
В Израиле на древнем кольце обнаружили имя Понтия Пилата Это кольцо могло принадлежать Понтию Пилату, префекту римской провинции Иудея, или сотруднику его администрации, еврею или язычнику