Регги внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО
29 ноября 2018 - 19:19 AMT
PanARMENIAN.Net - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила регги в список нематериального культурного наследия человечества.
Представители ЮНЕСКО назвали регги музыкой, которая внесла свой вклад в международное обсуждение вопросов несправедливости, сопротивления, любви и человечности. Первоначально регги была музыкой маргинальных групп на Ямайке, но сейчас ее играют люди из разных слоев общества, в том числе этнических и религиозных групп, отметили в организации, пишет Meduza.
С предложением включить регги в список культурного наследия в сентябре выступила Ямайка. Министр культуры страны Оливия Гранж говорила, что включение регги в список станет значительным достижением Ямайки.
В список нематериального культурного наследия входят отдельные элементы и практики культур разных стран, которые заслуживают признания. В списке значатся почти 500 пунктов из 117 стран мира.
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