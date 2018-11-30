Пашинян и Саркисян поздравили первую женщину-президента Грузии
30 ноября 2018 - 10:59 AMT
PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент республики Армен Саркисян направили поздравительные послание Саломе Зурабишвили в связи с ее избранием на пост президента Грузии.
«Избрание первой женщины-президента Грузии действительно историческое событие, и я от всего сердца желаю, чтобы ваше пребывание на посту ознаменовалось в истории Грузии продолжительным ростом и увеличением благосостояния.
Я также верю, что в атмосфере взаимного доверия и взаимопонимания совместными усилиями мы будем и впредь укреплять основанные на общих ценностях многовековые добрососедские отношения между Арменией и Грузией, будем расширять двустороннюю повестку широким кругом новых программ, используя весь потенциал дружбы наших народов для прогресса Армении и Грузии»,- написал Пашинян, добавив, что надеется на скорую встречу и развитие партнерства с новым президентом Грузии.
В свою очередь Саркисян пожелал Зурабишвили достижений и успехов в работе на благо дружественного грузинского народа.
«Надеюсь, что благодаря совместным усилиям армяно-грузинские дружественные отношения будут и впредь развиваться во всех областях, достигнув качественно нового уровня сотрудничества между двумя народами», - говорится в послании президента Армении.
На президентских выборах в Грузии 28 ноября победила Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов Зурабишвили набрала почти 60% голосов избирателей.
Самое значимое
По местным законам, правоохранительные органы не могут зайти в церковь, пока идет богослужение
Отмечается, что торговля оружием между Белоруссией и Азербайджаном продолжается уже много лет
Тот факт, что Азербайджан не приглашен, сильно задевает власти этой страны.
В отношениях Лукашенко с Алиевым как раз много личного
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
Алиса от Яндекса считает Азербайджан искусственно созданным государством на землях армян: Азербайджанцы негодуют Как оказалось, голосовой помощник выдал наиболее популярную в Сети информацию – из топа публикаций в поисковике «Яндекс»
Во Франции запретят телесные наказания детей в семье Парламент принял в первом чтении закон, запрещающий родителям прибегать к рукоприкладству по отношению к детям
Данные 500 млн гостей отелей Marriott могли попасть к злоумышленникам Marriott пояснил, что утечка данных произошла в результате «инцидента в области безопасности данных» и несанкционированного доступа в систему бронирования Starwood
Проигравший президентские выборы в Грузии Вашадзе не признает победу Зурабишвили Нынешние выборы, по его словам, показали, что в Грузии полностью изменилась политическая среда, и у правящей партии не должно быть абсолютного большинства в парламенте.