Пашинян и Саркисян поздравили первую женщину-президента Грузии

PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян и президент республики Армен Саркисян направили поздравительные послание Саломе Зурабишвили в связи с ее избранием на пост президента Грузии.

«Избрание первой женщины-президента Грузии действительно историческое событие, и я от всего сердца желаю, чтобы ваше пребывание на посту ознаменовалось в истории Грузии продолжительным ростом и увеличением благосостояния.

Я также верю, что в атмосфере взаимного доверия и взаимопонимания совместными усилиями мы будем и впредь укреплять основанные на общих ценностях многовековые добрососедские отношения между Арменией и Грузией, будем расширять двустороннюю повестку широким кругом новых программ, используя весь потенциал дружбы наших народов для прогресса Армении и Грузии»,- написал Пашинян, добавив, что надеется на скорую встречу и развитие партнерства с новым президентом Грузии.

В свою очередь Саркисян пожелал Зурабишвили достижений и успехов в работе на благо дружественного грузинского народа.

«Надеюсь, что благодаря совместным усилиям армяно-грузинские дружественные отношения будут и впредь развиваться во всех областях, достигнув качественно нового уровня сотрудничества между двумя народами», - говорится в послании президента Армении.

На президентских выборах в Грузии 28 ноября победила Саломе Зурабишвили - независимый кандидат, которого поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». По данным ЦИК Грузии, во втором туре выборов Зурабишвили набрала почти 60% голосов избирателей.