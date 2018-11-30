Украина разорвет еще 40 договоров с Россией

PanARMENIAN.Net - Киев уже разорвал 48 двусторонних соглашений с Москвой и намерен разорвать еще 40. Об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин, выступая в программе «Право на власть» в эфире телеканала «1+1».

По словам министра, «следующая порция договоров будет очень скоро», украинские власти занимаются этим вопросом.

«То, что существовало до войны — оно по определению не имеет смысла», — пояснил руководитель ведомства. Он напомнил, что скоро будет прекращен Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве — указ об этом президент Петр Порошенко подписал в сентябре, пишет Lenta.ru.

Соглашение перестанет действовать с 31 марта 2019 года, добавил Климкин.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Москву в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет страной-агрессором, Кремль опровергает эти обвинения.