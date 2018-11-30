Затулин: Проблема карабахского урегулирования не может быть отложена в долгий ящик
30 ноября 2018 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Проблема карабахского урегулирования не может быть отложена в долгий ящик. Об этом заявил журналистам руководитель Института стран СНГ Константин Затулин до начала первого заседания российско-армянского «Лазаревского клуба» по теме «Армения и Россия – две Родины. Оборона и безопасность».
«Нагорный Карабах и безопасность, связанные с карабахским конфликтом, не только для Карабаха, но и для Армении, очень важные вещи», - отметил он, пишет Aysor.am.
Затулин заявил, что сейчас взята определенная пауза.
«Не знаю, насколько это оправдано, но скорее всего, политики высоко уровня оценивают тот факт, что в Армении предстоят выборы. В силу этого то, что касается карабахского урегулирования, ожидает своей очереди», - сказал Затулин.
Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9 декабря.
Самое значимое
В заседании совета РПА принял участие также глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, однако, по словам Вигена Саркисяна, он не будет участвовать в выборах.
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
Partner news
Последние новости
Алиса от Яндекса считает Азербайджан искусственно созданным государством на землях армян: Азербайджанцы негодуют Как оказалось, голосовой помощник выдал наиболее популярную в Сети информацию – из топа публикаций в поисковике «Яндекс»
Во Франции запретят телесные наказания детей в семье Парламент принял в первом чтении закон, запрещающий родителям прибегать к рукоприкладству по отношению к детям
Данные 500 млн гостей отелей Marriott могли попасть к злоумышленникам Marriott пояснил, что утечка данных произошла в результате «инцидента в области безопасности данных» и несанкционированного доступа в систему бронирования Starwood
Захарова: Претензии Баку в связи с поездкой президента Арцаха в Москву безосновательны Эта поездка не может рассматриваться иначе, как частная, отметила Захарова