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Затулин: Проблема карабахского урегулирования не может быть отложена в долгий ящик

Затулин: Проблема карабахского урегулирования не может быть отложена в долгий ящик
30 ноября 2018 - 11:40 AMT

PanARMENIAN.Net - Проблема карабахского урегулирования не может быть отложена в долгий ящик. Об этом заявил журналистам руководитель Института стран СНГ Константин Затулин до начала первого заседания российско-армянского «Лазаревского клуба» по теме «Армения и Россия – две Родины. Оборона и безопасность».

«Нагорный Карабах и безопасность, связанные с карабахским конфликтом, не только для Карабаха, но и для Армении, очень важные вещи», - отметил он, пишет Aysor.am.

Затулин заявил, что сейчас взята определенная пауза.

«Не знаю, насколько это оправдано, но скорее всего, политики высоко уровня оценивают тот факт, что в Армении предстоят выборы. В силу этого то, что касается карабахского урегулирования, ожидает своей очереди», - сказал Затулин.

Выборы в Национальное собрание Армении состоятся 9 декабря.

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