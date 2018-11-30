Пашинян: Вопрос о назначении генсека ОДКБ мелок и несущественен

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян выразил мнение, что вопрос о назначении генсека ОДКБ является мелким и несущественным. Об этом Пашинян заявил во время агиткампании блока «Мой шаг» в Севане, обратившись к сложившейся вокруг ОДКБ ситуации.

«Вопрос генсека ОДКБ является очень мелким и даже несущественным. Более важными являются те вопросы, которые обсуждаются в данном контексте. Мы последовательно будем защищать интересы Армении и Арцаха»,- заявил Пашинян, пишет Aysor.am.

По его словам, Армения не ухудшила отношения с какими-либо странами, а зафиксировала «плохое и лишенное авторитета положение Армении, которое было унаследовано в этой и не только этой организации».

«В отличие от прежних властей мы не намерены замалчивать представляющие жизненно важное значение вопросы безопасности Армении, не намерены смиряться с происходящей вокруг нас ситуацией. Мы считаем важным, чтобы обязательства Армении перед союзниками и обязательства союзников перед Арменией в ОДКБ были уточнены. Мы заявляем об этих вопросах, чтобы улучшить и развить отношения с партнерами, если мы не будем обращаться к данным проблемам, ситуация еще более ухудшится и создаст для нас новые проблемы», – отметил Пашинян.

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.