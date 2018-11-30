Моряков с задержанных у Крыма украинских кораблей перевели в СИЗО Москвы
30 ноября 2018 - 11:49 AMT
PanARMENIAN.Net - Все 24 моряка Военно-морских сил Украины, задержанные около Крымского полуострова, переведены в Москву. Об этом сообщила 30 ноября уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.
«Всех моряков украинских перевели в Москву. Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось», - сказала Лубина, пишет ТАСС.
«Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей (которые будут вести дела задержанных)», - ранее подчеркнула она. По словам Лубиной, жалоб от украинских моряков ей не поступало.
24 гражданина Украины - моряки, офицеры ВМС и СБУ - арестованы до 25 января. Они находятся в статусе подозреваемых по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», которая предполагает до шести лет лишения свободы.
Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к российскому руководству с требованием незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Он также обвинил Россию в нарушении норм международного права. Канада обвинила Россию в агрессии по отношению к Украине, а Германия призвала и Россию, и Украину воздержаться от дальнейшего раскручивания спирали напряженности.
Самое значимое
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
Последние новости
Захарова: Претензии Баку в связи с поездкой президента Арцаха в Москву безосновательны Эта поездка не может рассматриваться иначе, как частная, отметила Захарова
Проигравший президентские выборы в Грузии Вашадзе не признает победу Зурабишвили Нынешние выборы, по его словам, показали, что в Грузии полностью изменилась политическая среда, и у правящей партии не должно быть абсолютного большинства в парламенте.
Армения подпишет инвестиционный меморандум на $285-340 млн с российской компанией «Данная компания намерена построить промышленный комплекс в 100 га, где будут работать около 1100-1200 человек», - подчеркнул Пашинян
МО РА: Интенсивно работаем над возвращением Карена Казаряна из плена в Азербайджане В ходе встречи родители Карена Казаряна выразили обеспокоенность в связи с возможным ухудшением состояния здоровья их сына