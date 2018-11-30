Моряков с задержанных у Крыма украинских кораблей перевели в СИЗО Москвы

PanARMENIAN.Net - Все 24 моряка Военно-морских сил Украины, задержанные около Крымского полуострова, переведены в Москву. Об этом сообщила 30 ноября уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина.

«Всех моряков украинских перевели в Москву. Ни одного моряка в СИЗО Симферополя не осталось», - сказала Лубина, пишет ТАСС.

«Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей (которые будут вести дела задержанных)», - ранее подчеркнула она. По словам Лубиной, жалоб от украинских моряков ей не поступало.

24 гражданина Украины - моряки, офицеры ВМС и СБУ - арестованы до 25 января. Они находятся в статусе подозреваемых по части 3 статьи 322 УК РФ «Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации», которая предполагает до шести лет лишения свободы.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к российскому руководству с требованием незамедлительно освободить украинских моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе. Он также обвинил Россию в нарушении норм международного права. Канада обвинила Россию в агрессии по отношению к Украине, а Германия призвала и Россию, и Украину воздержаться от дальнейшего раскручивания спирали напряженности.