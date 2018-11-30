Украина запретила въезд мужчинам с гражданством РФ в возрасте от 16 до 60 лет

PanARMENIAN.Net - Госпогранслужба Украины запретила въезд в страну российским мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом объявил глава ведомства Петр Цигикал на заседании с участием президента Украины Петра Порошенко, посвященном обороноспособности страны в условиях военного положения.

Он заявил, что на пропускных пунктах усилены меры контроля, ограничен въезд иностранцев, в первую очередь граждан РФ. Цигикал уточнил, что пропуск возможен только в случае возникновения ситуации «гуманитарного характера», например, на похороны, пишет ТАСС.

Глава Госпогранслужбы добавил, что во исполнение указа главы государства по введению военного положения службой также введен первый уровень боевой готовности, граница охраняется в усиленном режиме. «Основные усилия направлены эффективное использование докомлектации резерва, высылку увеличенных нарядов на границу с РФ и на административную границу с Крымом. Наряды выходят с групповым оружием на бронетехнике, наращивается инженерно-фортификационное обустройство, усиливается мониторинг и контрразведывательные мероприятия», - сказал Цигикал.

В свою очередь, глава государства предложил усилить требования к регистрации россиян в десяти областях Украины, где введено военное положение. «Я бы усилил требования к регистрации граждан Российской Федерации, особенно в областях, где введено военное положение. Предложения прошу мне внести в течение 24 часов на утверждение», - добавил Порошенко.

Замглавы пограничной службы Андрей Демченко уточнил, что запрет будет действовать, пока не закончится режим военного положения, то есть до 26 декабря.

Верховная рада Украины 26 ноября утвердила введение военного положения в 10 областях страны, граничащих с Россией и непризнанным Приднестровьем. Ввести военное положение предложил Петр Порошенко после конфликта в Керченском проливе, где пограничная служба ФСБ задержала три украинских корабля и их экипаж по обвинению в незаконном пересечении госграницы.