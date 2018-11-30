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МО РА: Интенсивно работаем над возвращением Карена Казаряна из плена в Азербайджане

МО РА: Интенсивно работаем над возвращением Карена Казаряна из плена в Азербайджане
30 ноября 2018 - 14:02 AMT

PanARMENIAN.Net - Председатель Комиссии по вопросам пленных, заложников и без вести пропавших, и.о. министра обороны Армении Давид Тоноян 29 ноября принял родителей находящегося в плену в Азербайджане жителя приграничного села Бердаван Тавушской области Армении Карена Казаряна. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны РА.

В ходе встречи родители Карена Казаряна выразили обеспокоенность в связи с возможным ухудшением состояния здоровья их сына, связанным с условиями его содержания под стражей в Азербайджане и проводимым судебным процессом. Они вновь напомнили, что после прохождения обязательной военной службы с 2004-2006 годы, Казарян больше не служил в рядах ВС РА.

В свою очередь Тоноян отметил, что армянская сторона интенсивно работает в направлении возвращения Казаряна в Армению, сотрудничая как с сопредседателями Минской группы ОБСЕ, так и представителями делегации Международного комитета Красного креста (МККК).

И.о. министра обороны РА в то же время выразил надежду, что власти Азербайджана не станут рассматривать имеющую гуманитарный характер проблему возвращения Карена Казаряна на родину в контексте обмена военнопленными между конфликтующими сторонами.

15 июля 2018 года Министерство обороны Азербайджана заявило, что «была предотвращена вылазка диверсионно-разведывательной группы ВС Армении на границе». Также сообщалось о взятии в плен Карена Казаряна, который по утверждению МО Азербайджана является «армянским военнослужащим, членом диверсионной группы».

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил, что житель армянского села Бердаван Карен Казарян 1984 г. р. не служит и никогда не служил в ВС РА. Пресс-секретарь полиции Армении Ашот Агаронян на своей странице в Facebook также распространил заявление, сообщив, что взятый в плен азербайджанской стороной Карен Казарян не имеет никакого отношения к Вооруженным силам.

«Казарян – житель села Бердаван и не имеет никакого отношения с военной службой. Он имеет проблемы со здоровьем и с 2013 года состоит на учете в соответствующем медучреждении. Обстоятельства его нахождения на территории Азербайджана уточняются», - отметил Агаронян.

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