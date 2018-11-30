Армения подпишет инвестиционный меморандум на $285-340 млн с российской компанией
30 ноября 2018 - 14:51 AMT
PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении, глава блока «Мой шаг» Никол Пашинян во время предвыборной агитации в городе Чаренцаван заявил, что правительство Армении 30 ноября подпишет инвестиционный меморандум на $285-340 млн с российской компанией ГУП «Экотехпром».
«Данная компания намерена построить промышленный комплекс в 100 га, где будут работать около 1100-1200 человек. Промышленный комплекс начнет работать с 2022 года и будет производить пищевую соду, техническую соль и стекло», - подчеркнул Пашинян.
Он заявил, что главной целью правительства является привлечение инвесторов в Армению.
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Инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 3%, а в 2019 году – на уровне 4.4%
Кроме того, АБР повысил прогноз роста ВВП Армении на 2019 год
Обсуждались возможности инвестиционного сотрудничества с Арменией
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