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Армения подпишет инвестиционный меморандум на $285-340 млн с российской компанией

Армения подпишет инвестиционный меморандум на $285-340 млн с российской компанией
30 ноября 2018 - 14:51 AMT

PanARMENIAN.Net - И.о. премьер-министра Армении, глава блока «Мой шаг» Никол Пашинян во время предвыборной агитации в городе Чаренцаван заявил, что правительство Армении 30 ноября подпишет инвестиционный меморандум на $285-340 млн с российской компанией ГУП «Экотехпром».

«Данная компания намерена построить промышленный комплекс в 100 га, где будут работать около 1100-1200 человек. Промышленный комплекс начнет работать с 2022 года и будет производить пищевую соду, техническую соль и стекло», - подчеркнул Пашинян.

Он заявил, что главной целью правительства является привлечение инвесторов в Армению.

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