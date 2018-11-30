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Проигравший президентские выборы в Грузии Вашадзе не признает победу Зурабишвили

Проигравший президентские выборы в Грузии Вашадзе не признает победу Зурабишвили
30 ноября 2018 - 13:27 AMT

PanARMENIAN.Net - Оппозиционное объединение «Сила в единстве» отказалось признавать результаты выборов президента Грузии и анонсировало манифестацию в центре Тбилиси с требованием назначения досрочных парламентских выборов.

Президентские выборы выиграла Саломе Зурабишвили, поддерживаемая правящей партией «Грузинская мечта – демократическая Грузия». За нее проголосовали 59,52% участвовавших в выборах избирателей, а за кандидата от «Силы в единстве» Григола Вашадзе - 40,48%. Вашадзе - член созданной Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение».

«Мы не признаем эти выборы и не признаем результаты этих выборов. У Грузии нет президента, президент есть у Бидзины Иванишвили», - сказал Вашадзе на встрече со сторонниками в Тбилисском концертном зале, пишет Sputnik-Грузия.

Нынешние выборы, по его словам, показали, что в Грузии полностью изменилась политическая среда, и у правящей партии не должно быть абсолютного большинства в парламенте.

«Именно поэтому мы требуем проведения досрочных парламентских выборов. Мы требуем, чтобы эти выборы прошли по пропорциональной или пропорционально-региональной системе. Мы требуем чтобы избирательные комиссии были укомплектованы представителями неправительственных организаций и международными экспертами», - сказал Вашадзе.

Он призвал сторонников собраться 2 декабря на акцию протеста в центре Тбилиси.

«В воскресенье будет мирная манифестация... Это будет мирная манифестация, которая покажет властям, что такое настоящие, европейские грузины», - сказал Вашадзе.

В ходе встречи оппозиционеров с избирателями выступил Саакашвили, правда дистанционно, по интернету. В Грузию он не возвращается, так как против него на родине возбудили разные уголовные дела, по двум из которых уже вынесен обвинительный приговор.

Ссылки по теме:
Sputnik-georgia.ru. Грузинская оппозиция объявила о планах - "Сила в единстве" не признает итоги выборов
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