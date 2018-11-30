Данные 500 млн гостей отелей Marriott могли попасть к злоумышленникам

PanARMENIAN.Net - Данные 500 млн гостей гостиниц Marriott International по всему миру могли оказаться в руках злоумышленников. Marriott пояснил, что утечка данных произошла в результате «инцидента в области безопасности данных» и несанкционированного доступа в систему бронирования Starwood.

Учетные записи 327 млн клиентов включали имя, дату рождения, пол, номер телефона, номер паспорта, адрес электронной почты и почтовый адрес. Компания предупредила, что хакеры также могли получить сведения о банковских картах некоторых гостей, хотя эти данные зашифрованы, пишут «Ведомости».

Компания узнала о взломе системы бронирования 8 сентября. 19 ноября сеть отелей установила, о каком объеме данных идет речь. Гендиректор Marriott Арне Соренсон заявил, что глубоко сожалеет о случившемся, и пообещал сделать все возможное, чтобы ответить на вопросы гостей. Для этого создан специальный сайт и работает колл-центр.

Акции Marriott дешевеют на 5,6% на предварительных торгах в Нью-Йорке 30 ноября.

Компания Marriott International основана в 1927 г. Она объединяет более 6700 гостиниц под десятками брендов в 130 странах мира. Центральный офис находится в пригороде Вашингтона — в Бетесде. Выручка компании в 2017 финансовом году превысила $22 млрд. Помимо бренда Marriott, компании также принадлежат Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh и другие.