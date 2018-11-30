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Во Франции запретят телесные наказания детей в семье

Во Франции запретят телесные наказания детей в семье
30 ноября 2018 - 16:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Франция намерена запретить телесные наказания детей в семье. Национальное собрание в ночь на 30 ноября приняло в первом чтении законопроект, запрещающий родителям прибегать к рукоприкладству по отношению к детям. Тем самым Франция с многолетним опозданием приводит свое законодательство в данной сфере в соответствие с европейскими нормами.

Согласно законопроекту, разработанному в правящей коалиции, в гражданский кодекс будет включена фраза, которую сотрудники ЗАГСов будут зачитывать при заключении брака: «Родители должны утверждать свой авторитет, не прибегая к физическому или психическому насилию». Впредь родителям во Франции будет запрещено шлепать детей по попе и давать им оплеухи, пишет Deutsche Welle.

«Нельзя воспитывать через страх. Родительское насилие имеет катастрофические последствия для развития ребенка», - подчеркнула министр здравоохранения Франции Аньес Бюзен в ходе дебатов, предшествовавших принятию законопроекта. Документ был принят в первом чтении почти единогласно: против проголосовал лишь один депутат, еще трое воздержались. Консерваторы и правые популисты жаловались на недопустимое вмешательство в семейную жизнь.

Законопроект теперь передается на рассмотрение Сенату, однако последнее слово остается за Национальным собранием.

В Германии родителям и учителям с 2000 года запрещено телесно наказывать детей под угрозой уголовного преследования. В Швеции аналогичный закон действует с 1979 года.

Законопроект, рассматриваемый ныне во Франции, не предусматривает каких-либо санкций за его нарушение. Аньес Бюзен, однако, считает, что новый закон будет иметь не только символическое значение, поскольку он противоречит мнению, широко распространенному даже среди судей, о том, что родители имеют право задавать детям «хорошую трепку».

Ссылки по теме:
Deutsche Welle: Франция запретит телесные наказания детей в семье
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