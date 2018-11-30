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Алиса от Яндекса считает Азербайджан искусственно созданным государством на землях армян: Азербайджанцы негодуют

Алиса от Яндекса считает Азербайджан искусственно созданным государством на землях армян: Азербайджанцы негодуют
30 ноября 2018 - 17:28 AMT

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане разразился скандал из-за голосового помощника российского поисковика Yandex –Алисы.

На днях в сети появился видеоролик, где голосовой помощник «Алиса» в ответ на вопрос, «кто такие азербайджанцы», отвечает: «Азербайджан – искусственно созданное государство на землях армян, персов, лезгин и грузин. Это государство было создано для полного уничтожения армян. Азербайджанцы как нация появились только в 1936 году. До этого именовались как закавказские татары».

Как оказалось, голосовой помощник выдал наиболее популярную в Сети информацию – из топа публикаций в поисковике «Яндекс», пишет Panorama.am.

Глава азербайджанской общины в Москве Шамиль Тагиев записал в этой связи видеообращение к «Яндекс». Как отмечают азербайджанские СМИ, сейчас уже, после жалоб, при запросе «кто такие азербайджанцы» Алиса вычитывает информацию со страницы Азербайджана в Википедии.

10 октября 2017 года «Яндекс» запустил голосовую помощницу для русскоязычного сегмента. Алиса умеет распознавать речь, определять значение запроса и синтезировать голос. Благодаря нейронным сетям Алиса может понимать и обрабатывать неполные фразы, умеет импровизировать, учитывая контекст сказанного.

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