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Умер Джордж Буш-старший

Умер Джордж Буш-старший
1 декабря 2018 - 11:03 AMT

PanARMENIAN.Net - Сорок первый президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш — старший скончался в возрасте 94 лет. Об этом говорится в заявлении его сына Джорджа Буша — младшего.

«Джен, Нейл, Марвин, Доро и я с прискорбием сообщаем, что, прожив 94 выдающихся года, скончался наш дорогой отец», — говорится в заявлении центра Буша-младшего, пишет РИА Новости.

Буш занимал пост главы государства в 1989-1993 годах. Его международная политика была отмечена военными операциями, проведенными в Панаме, на Филиппинах и в Персидском заливе. Буш-старший также занимал посты 11-го директора Центральной разведки США (1976-1977 годы) и 43-го вице-президента США (1981-1989 годы). В апреле этого года из жизни ушла супруга Буша-старшего — Барбара Буш, с которой они прожили 73 года.

Ссылки по теме:
CNN. George H.W. Bush dead at 94
Ria.ru: Умер бывший президент США Джордж Буш — старший
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