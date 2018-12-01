Землетрясение магнитудой 7,2 на Аляске: Введен режим ЧП
1 декабря 2018 - 11:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Землетрясение магнитудой 7,2 произошло 30 ноября на юге американского штата Аляска, там объявлен режим чрезвычайного положения.
«После крупного землетрясения я объявил о наличии стихийного бедствия. Нахожусь в непосредственном контакте с Белым домом», — написал губернатор штата Билл Уокер в Twitter.
По его словам, на одной из военных баз создан центр реагирования, который оценивает мощность остаточных толчков, а также состояние дорог, мостов и зданий, пишут «Ведомости».
О погибших и пострадавших не сообщалось. В крупнейшем городе штата Анкоридже, расположенном рядом с эпицентром землетрясения, сильно повреждена инфраструктура, сообщила местная полиция. «Многие дома и здания повреждены. Многие улицы и мосты перекрыты», — говорится в сообщении полиции.
Международный аэропорт Анкориджа закрылся после землетрясения.
Photo. Marc Lester
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