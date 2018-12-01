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Число убийств в Лондоне за 2018 год может стать рекордным для десятилетия

Число убийств в Лондоне за 2018 год может стать рекордным для десятилетия
1 декабря 2018 - 12:46 AMT

PanARMENIAN.Net - Агентство Reuters проанализировало статистику убийств, совершенных в этом году в Нью-Йорке и Лондоне, и пришло к неутешительному выводу: хотя в британской столице и в два раза меньше убийств, чем в Нью-Йорке, их может оказаться больше, чем в любой из предыдущих десяти лет.

В марте и феврале 2018 года в Лондоне впервые с начала XIX века, когда вообще начали собирать подобные данные, было совершено больше убийств, чем в Нью-Йорке, пишет «Ъ».

Свежие данные лондонской полиции показывают, что, несмотря на эти всплески, в целом с начала года по конец октября в лондонской столице убийств было в два раза меньше, чем в Нью-Йорке: 112 против 238. Однако уже в ноябре число совершенных убийств увеличилось до 127, и, как полагает издание, к концу года года может быть побит антирекорд 2008 года (154 убийства).

Ссылки по теме:
Kommersant.ru: Число убийств в Лондоне за этот год может побить рекорд десятилетия
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