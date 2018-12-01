Джоли и Питт достигли соглашения об опеке над детьми
1 декабря 2018 - 12:59 AMT
PanARMENIAN.Net - Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт заключили сделку о распределении опеки над детьми. Об этом сообщил адвокат, участвующий в деле.
Адвокат Анджелины Джоли не сообщил, как именно бывшие супруги разделили опеку над детьми, пишет BBC.
По первоначальному соглашению 2016 года все шестеро детей оставались жить с матерью, а Питт имел право навещать их. Однако он добивался равной опеки над детьми. В ходе бракоразводного процесса борьба за право опеки над детьми превратилась в ожесточенную баталию. Пресса утверждала, что Джоли была недовольна методами воспитания детей, которые применял ее муж. Брэда Питта заподозрили в издевательствах над детьми, выражавшимися в том, что они кричал в присутствии некоторых из них - однако после расследования обвинения с него были сняты.
Нынешнее соглашение между бывшими супругами избавляет их от необходимости начинать судебный процесс об опеке. Однако об окончательных условиях развода договоренности еще нет.
Звездная пара рассталась в сентябре 2016 года после двух лет официального брака - на развод подала Джоли, мотивировав его непримиримыми разногласиями в семье.
У Джоли и Питта шестеро детей, сейчас им от 10 до 17 лет. Трое из них приемные: Мэддокс - из Камбоджи, Захара - из Эфиопии и Пакс Тьен из Вьетнама, трое - 12-летняя Шайло и 10-летние близнецы Нокс и Вивьен - родные.
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