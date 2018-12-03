Армянский экс-министр подозревается в получении многомиллионных взяток
3 декабря 2018 - 11:20 AMT
PanARMENIAN.Net - Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился с ходатайством к спикеру парламента Ара Баблояну с просьбой дать согласие на арест экс-министра охраны природы, депутата от Республиканской партии Армении Арама Арутюняна.
Как сообщает в пресс-служба Генпрокуратуры, Арутюнян подозреается в получении взяток в размере $14 млн и отмывании денег, полученных незаконным путем.
Ранее армянский предприниматель Сильва Амбарцумян обвинила Арутюняна в вымогании денег, а и.о. премьера Пашинян объявил о следствии в отношении депутата, которое может привести ко многим другим бывшим высокопоставленным чиновникам.
По заявлению прокуратуры, $6 млн получено наличными через посредников, еще 8 млн – денежными переводами. Арутюнян купил недвижимость за рубежом, а также приобрел целый ряд недвижимости, сельскохозяйственных земель, ресторанов и особняков в Армении.
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В заседании совета РПА принял участие также глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, однако, по словам Вигена Саркисяна, он не будет участвовать в выборах.
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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