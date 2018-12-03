Армянский экс-министр подозревается в получении многомиллионных взяток

PanARMENIAN.Net - Генеральный прокурор Армении Артур Давтян обратился с ходатайством к спикеру парламента Ара Баблояну с просьбой дать согласие на арест экс-министра охраны природы, депутата от Республиканской партии Армении Арама Арутюняна.

Как сообщает в пресс-служба Генпрокуратуры, Арутюнян подозреается в получении взяток в размере $14 млн и отмывании денег, полученных незаконным путем.

Ранее армянский предприниматель Сильва Амбарцумян обвинила Арутюняна в вымогании денег, а и.о. премьера Пашинян объявил о следствии в отношении депутата, которое может привести ко многим другим бывшим высокопоставленным чиновникам.

По заявлению прокуратуры, $6 млн получено наличными через посредников, еще 8 млн – денежными переводами. Арутюнян купил недвижимость за рубежом, а также приобрел целый ряд недвижимости, сельскохозяйственных земель, ресторанов и особняков в Армении.