Саммит ОДКБ переносится на новую дату из-за ситуации вокруг генсека

PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин предложил и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну перенести дату саммита ОДКБ.

Саммит должен был пройти 6 декабря в Санкт-Петербурге.

По сообщению aysor.am, предложение связано с ситуацией вокруг поста генсека организации. Было предложено обсудить вопрос в рабочем порядке и выступись с готовыми решениями. «Я согласился, так как считаю, что подобным путем решить вопрос проще. Мы продолжим обсуждения до достижения консенсуса», - сказал он.

Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.