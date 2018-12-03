Саммит ОДКБ переносится на новую дату из-за ситуации вокруг генсека
3 декабря 2018 - 12:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент России Владимир Путин предложил и.о. премьер-министра Армении Николу Пашиняну перенести дату саммита ОДКБ.
Саммит должен был пройти 6 декабря в Санкт-Петербурге.
По сообщению aysor.am, предложение связано с ситуацией вокруг поста генсека организации. Было предложено обсудить вопрос в рабочем порядке и выступись с готовыми решениями. «Я согласился, так как считаю, что подобным путем решить вопрос проще. Мы продолжим обсуждения до достижения консенсуса», - сказал он.
Отношения Еревана и Минска накалились после саммита ОДКБ в Астане, когда не удалось выбрать нового генсека альянса взамен отозванного представителя Армении Юрия Хачатурова, находящегося под следствием в связи с разгоном оппозиционного митинга и гибели 10 человек в 2008 году. Пост закреплен за Арменией до 2020 года, Минск настаивает на ротации и передаче поста Белоруссии. После саммита Лукашенко обсудил его итоги с послом Азербайджана, что вызвало резкую критику со стороны Пашиняна. Минск выступил с ответной критикой, а Лукашенко принял в белорусской столице президента Азербайджана Ильхама Алиева, где стороны заявили о подготовке нового оружейного контракта между странами.
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В заседании совета РПА принял участие также глава партии, бывший президент Армении Серж Саргсян, однако, по словам Вигена Саркисяна, он не будет участвовать в выборах.
Как Пашинян заявил в интервью телеканалу France24, внеочередные выборы в парламент Армении состоятся 9-10 декабря
Для участия в саммите в Армению прибыли 3500 делегатов из порядка 100 стран.
«Я поручил подготовить указы об их освобождении. С этого момента все они считаются освобожденными с должностей», - сказал премьер
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