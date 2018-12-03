Главы МИД Армении и Азербайджана встретятся 5 декабря в Милане

PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности главы МИД Армении Зограб Мнацаканян в Милане встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.

При посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) 5 декабря в Милане состоится встреча Мнацаканяна и Мамедъярова на полях СМИД ОБСЕ.