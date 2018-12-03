ОБСЕ проведет плановый мониторинг на границе Арцаха и Азербайджана

PanARMENIAN.Net - 4 декабря, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ проведет плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.

С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение будут осуществлять полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).

Власти Республики Арцах выразили готовность содействовать проведению мониторинга и обеспечить безопасность членов миссии ОБСЕ.

Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 14 ноября провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в восточном направлении Гадрутского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.