PanARMENIAN.Net - В 2019 году в Армении впервые появится санавиационная служба. Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Арсен Торосян.

Он отметил, что совершил пилотный полет на вертолете компании Armenian Helicopters LLC, с которой Минздрав готовится запустить первую в истории Армении службу санавиации. Места размещения вертолетных площадок на территории двух крупных медицинских центров в Ереване определены.

«Речь идет о больнице «Сурб Григор Лусаворич» и медцентре «Эребуни». В обоих местах нашли площадки для посадки. Услуга начнет функционировать через 3-4 месяца, поскольку вертолеты должны быть переоснащены соответствующим образом, также будет подробно разработан механизм эвакуации пациентов из регионов в Ереван»,- отметил Торосян.