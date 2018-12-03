В Армении впервые появится санавиационная служба (видео)
3 декабря 2018 - 18:42 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2019 году в Армении впервые появится санавиационная служба. Об этом написал на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Арсен Торосян.
Он отметил, что совершил пилотный полет на вертолете компании Armenian Helicopters LLC, с которой Минздрав готовится запустить первую в истории Армении службу санавиации. Места размещения вертолетных площадок на территории двух крупных медицинских центров в Ереване определены.
«Речь идет о больнице «Сурб Григор Лусаворич» и медцентре «Эребуни». В обоих местах нашли площадки для посадки. Услуга начнет функционировать через 3-4 месяца, поскольку вертолеты должны быть переоснащены соответствующим образом, также будет подробно разработан механизм эвакуации пациентов из регионов в Ереван»,- отметил Торосян.
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Так, законом РА «О государственных пособиях» предполагается размеры пособий по старости, инвалидности и при потере одного кормильца установить в размере 25500 драмов
Издание назвало пять направлений для туристических посещений в 2019 году. Список возглавила Армения.
Таким образом, Армения опустилась на одну позицию по сравнению с рейтингом 2016 года.
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