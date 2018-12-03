Армянский лыжник завоевал второе золото на международном турнире в Финляндии
3 декабря 2018 - 17:54 AMT
PanARMENIAN.Net - На международном лыжном турнире в финском городе Рука выступил лыжник из Армении Микаэл Микаелян.
19-летний спортсмен на расстоянии 15 км в вольном стиле завоевал первое место в борьбе молодежи, сообщает пресс-служба Национально-олимпийского комитета Армении.
В общем расчете он закрыл семерку среди 80 спортсменов, заработав 70,94 рейтинговых очков.
Участвовавший в забеге Тадевос Погосян занял 21-е, Арман Матинян – 63-е место. В соревнованиях среди женщин Катя Галстян, на расстоянии 10 км в вольном стиле, в борьбе среди 45 участников показала 17-й результат.
Армянские спортсмены до конца года примут участие еще в двух международных турнирах, которые проводятся в Финляндии.
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