Пашинян. Если будет необходимо перейти к президентской форме правления, мы это сделаем
3 декабря 2018 - 16:09 AMT
PanARMENIAN.Net - Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян не исключил возможности перехода от парламентской к президентской форме правления в стране. Такое заявление он сделал в воскресенье в городе Сисиане на предвыборном митинге блока «Мой шаг», который траслировался местными новостными порталами.
«Если мы убедимся в необходимости замены парламентской формы правления президентской, то нас ничего не сковывает, и мы, с вашего согласия, это сделаем», - сказал Пашинян, обратившись к собравшимся.
И.о. руководителя армянского правительства также добавил, что есть некоторые пункты в конституции, которые «точно надо изменить».
«В нашей конституции подчеркнуто, что министром или депутатом может стать тот человек, который за последние четыре года являлся только гражданином Армении и постоянно проживал в республике. Если в случае с парламентариями такой подход оправдан, то в случае с министрами это не дает привлекать потенциал диаспоры», - пояснил он.
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«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
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