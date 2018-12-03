Порошенко внес в Верховную раду законопроект о разрыве договора о дружбе с РФ

PanARMENIAN.Net - Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную раду законопроект о разрыве договора о дружбе между Украиной и Россией, пишут «Ведомости».

Договор о дружбе, или «Большой договор», был подписан 31 мая 1997 г. президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой и ратифицирован парламентами обеих стран.

Согласно документу, отношения России и Украины основываются на принципах стратегического партнерства, нерушимости существующих границ и уважения территориальной целостности. Стороны также взяли на себя взаимные обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга. Документ был подписан сроком на 10 лет с последующей автоматической пролонгацией (если нет возражения сторон). В 2009 г. договор был продлен еще на 10 лет до 31 марта 2019 года.

Однако 28 августа 2018 г. Порошенко заявил, что Украина подошла достаточно подготовленной и юридически защищенной к прекращению действия договора и он ожидает от МИДа необходимого пакета документов. Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин неоднократно говорил, что «Россия нарушила все, что только можно, в этом договоре». По его словам, МИД уже разработал план постепенного прекращения всех межгосударственных договоров Украины и России.