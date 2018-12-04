Качество и вкус пива в Армении и других странах ЕАЭС могут измениться
4 декабря 2018 - 11:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Требования к качеству пива в странах ЕАЭС, в том числе и в Армении,могут измениться. Такой вывод можно сделать, ознакомившись с проектом технического регламента безопасности алкогольной продукции, опубликованным на сайте Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Новый техрегламент заменять зерном и сахаросодержащими продуктами 50% солода. Допустимая масса сахаросодержащих продуктов увеличивается с 2 до 5%. Проект уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 5 декабря регламент будет рассмотрен советом комиссии, сообщил представитель ЕЭК. Высока вероятность, что в таком виде регламент и будет принят, говорят два человека, знакомых с ходом обсуждения документа, пишут «Ведомости».
Эти требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС – Армении, Киргизии, Казахстана, Белоруссии и России.
Изменение технического регламента на руку транснациональным пивоваренным компаниям – они могут добиться существенной экономии на производстве, говорят два человека, знакомых с ходом обсуждения нового регламента. Транснациональные компании участвовали в обсуждении, каково должно быть содержание солода в пиве, и поддержали предложение уменьшить норму, сообщили представители «Балтики» (входит в Carlsberg Group), Heineken, AB InBev Efes (их общая доля на российском рынке – около 70%). Основные заменители ячменного солода, рис и кукуруза, часто дешевле его, знает директор «Совэкона» Андрей Сизов.
Крупные пивовары не связывают новый технический регламент с экономией на производстве или снижением качества пива. Некоторые из несоложеных материалов – экстракты фруктов, соки, ягоды, специальные сорта зерна – дороже солода, уверят представитель «Балтики» Алексей Кедрин. Пивовары станут более гибкими и креативными в вопросах рецептуры, смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов и видов пива, радуется за потребителей представитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Его поддерживает представитель Heineken Кирилл Болматов: большее содержание риса позволит создать пиво, близкое к азиатским сортам, а кукурузы – к американским.
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