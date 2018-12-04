«Золотой мяч» впервые с 2007 года достался не Месси и Роналду
4 декабря 2018 - 11:56 AMT
PanARMENIAN.Net - Полузащитник мадридского «Реала» и хорватской сборной Лука Модричполучил «Золотой мяч». Впервые с 2007 года награду вручили не Криштиану Роналду и не Лионелю Месси.
«Золотой мяч» неофициально называют наградой лучшему футболисту года. С 2007 года и Месси и Роналду эту награду вручали по пять раз каждому.
Принимая награду, Модрич поблагодарил товарищей по «Реалу», весь персонал клуба и своего тренера, пишет BBC.
Модрич стал первым футболистом из Хорватии, получившим этот престижный приз.
33-летний полузащитник в минувшем году помог «Реалу» вновь победить в Лиге чемпионов а также внес ощутимый вклад в выступление Хорватии на чемпионате мира в России.
Первый «Золотой мяч» среди женщин получила футболистка французского «Лиона» Ада Хегерберг.
Нападающая «Лиона» и сборной Норвегии Ада Хегерберг в прошлом сезоне выиграла национальный чемпионат, а также стала победительницей Лиги чемпионов.
«Золотой мяч» вручается с 1956 года, премия была учреждена журналом France Football. Победитель премии выбирается по итогам голосования спортивных журналистов.
С 2010 года «Золотой мяч» проводился совместно с премией «Игрок года ФИФА» и сменил название на «Золотой мяч ФИФА». Однако в 2017 году France Football прекратил сотрудничество с футбольной ассоциацией и вновь стал вручать награду самостоятельно
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