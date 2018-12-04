Умер автор «Уроков Армении» Андрей Битов

PanARMENIAN.Net - Российский писатель, автор книги «Уроки Армении» Андрей Битов умер на 82-м году жизни в московской больнице. Об этом сообщила внучка прозаика Полина, пишет ТАСС.

«Нам только что позвонили и сообщили - отметила внучка писателя. - Это случилось в Москве, в больнице, про диагноз еще ничего не знаю...». Она добавила, что скоро семья будет решать вопрос с местом и датой похорон.

Ранее о смерти писателя сообщила литературный критик Галина Юзефович.

Андрей Битов - один из основателей Русского ПЕН-центра. Он - автор романов «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», трилогии «Оглашенные», сборников стихов «Дерево», «В четверг после дождя», сценариев к фильмам «В четверг и больше никогда», «Закрытие сезона», «Три дня и два года» и других.