Умер автор «Уроков Армении» Андрей Битов
4 декабря 2018 - 12:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Российский писатель, автор книги «Уроки Армении» Андрей Битов умер на 82-м году жизни в московской больнице. Об этом сообщила внучка прозаика Полина, пишет ТАСС.
«Нам только что позвонили и сообщили - отметила внучка писателя. - Это случилось в Москве, в больнице, про диагноз еще ничего не знаю...». Она добавила, что скоро семья будет решать вопрос с местом и датой похорон.
Ранее о смерти писателя сообщила литературный критик Галина Юзефович.
Андрей Битов - один из основателей Русского ПЕН-центра. Он - автор романов «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», трилогии «Оглашенные», сборников стихов «Дерево», «В четверг после дождя», сценариев к фильмам «В четверг и больше никогда», «Закрытие сезона», «Три дня и два года» и других.
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