// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Умер автор «Уроков Армении» Андрей Битов

Умер автор «Уроков Армении» Андрей Битов
4 декабря 2018 - 12:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Российский писатель, автор книги «Уроки Армении» Андрей Битов умер на 82-м году жизни в московской больнице. Об этом сообщила внучка прозаика Полина, пишет ТАСС.

«Нам только что позвонили и сообщили - отметила внучка писателя. - Это случилось в Москве, в больнице, про диагноз еще ничего не знаю...». Она добавила, что скоро семья будет решать вопрос с местом и датой похорон.

Ранее о смерти писателя сообщила литературный критик Галина Юзефович.

Андрей Битов - один из основателей Русского ПЕН-центра. Он - автор романов «Пушкинский дом», «Улетающий Монахов», трилогии «Оглашенные», сборников стихов «Дерево», «В четверг после дождя», сценариев к фильмам «В четверг и больше никогда», «Закрытие сезона», «Три дня и два года» и других.

Ссылки по теме:
Tass.ru. Умер писатель Андрей Битов
 Самое значимое
В храме в Нидерландах уже 700 часов непрерывно проводят богослужение против депортации армянской семьиВ храме в Нидерландах уже 700 часов непрерывно проводят богослужение против депортации армянской семьи
По местным законам, правоохранительные органы не могут зайти в церковь, пока идет богослужение
За 10 лет Белоруссия продала Азербайджану оружие на $500: Опубликован списокЗа 10 лет Белоруссия продала Азербайджану оружие на $500: Опубликован список
Отмечается, что торговля оружием между Белоруссией и Азербайджаном продолжается уже много лет
ЕС созывает Ассамблею «Восточного партнерства» без Азербайджана: Пашинян станет почетным гостемЕС созывает Ассамблею «Восточного партнерства» без Азербайджана: Пашинян станет почетным гостем
Тот факт, что Азербайджан не приглашен, сильно задевает власти этой страны.
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Пашинян о Лукашенко: Как руководящий страной 30 лет человек позволяет себе такое?
Белорусский демарш, часть 2: Минск снова обсудил вопросы ОДКБ с Алиевым
Пашинян – Лукашенко: Вооружаете Баку для захвата Еревана и ждете, что мы скажем «бывает»?
Пресс-секретарь Эрдогана: Турция сотрудничала с РФ в вопросе Карабаха, но какие-то силы помешали
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
В Москве появятся автобусы-амфибии Новый вид городского общественного транспорта сможет преодолевать часть маршрута по городским улицам, другую – по акватории Москвы-реки
США призвали ЕС ввести санкции против Ирана «Мы желали бы, чтобы Европейский Союз ввел санкции в отношении иранской ракетной программы», - отметил он.
SpaceX установила новый рекорд по количеству запусков Это новый рекорд: в 2017 году было 18 запусков.
Экипаж потерпевшего в Армении крушение Су-25 не выжил Самолет обнаружен в горах недалеко от города Маралик на западе Армении․