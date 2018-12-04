// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

Самая дорогая в Европе рождественская елка за $2.6 млн установлена в Мюнхене

Самая дорогая в Европе рождественская елка за $2.6 млн установлена в Мюнхене
4 декабря 2018 - 12:22 AMT

PanARMENIAN.Net - В Мюнхене установили самую дорогую в Европе рождественскую елку. Дерево представляет собой пирамиду, на которой установили 2018 золотых монет.

Сообщается, что общий вес инсталляции превышает 63 килограмма, а стоимость — $2.6 млн, пишет Life.ru со ссылкой на Blick.

Так к Рождеству подготовилась компания по продажам драгоценных металлов Pro Aurum.

Отмечается, что золотая елка простоит в ее офисе до 15 декабря.

Ссылки по теме:
Life.ru: В Мюнхене установили самую дорогую в Европе рождественскую ёлку
Germany goes for gold with ‘Europe’s most expensive’ Christmas tree
 Самое значимое
Член коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭСЧлен коллегии по торговле ЕЭК: В повестке нет вопроса членства Азербайджана в ЕАЭС
«Пока мы не обсуждаем вопроса присоединения Азербайджана к ЕАЭС, он не стоит на нашей повестке», - сказала Никишина.
Меркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликтеМеркель в Баку заявила о готовности Германии к посредничеству в карабахском конфликте
«Германия хотела бы помочь найти мирное решение», - отметила Меркель.
Азербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники HeronАзербайджан официально продемонстрировал израильские беспилотники Heron
БПЛА приспособлен к длительным полетам на средних и больших высотах
Азербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на парадеАзербайджан продемонстрирует американские военные вертолеты Bell-412 на параде
Отмечается, что это первые вертолеты несоветского и нероссийского производства, которые приняты на вооружение азербайджанской армией
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
Проазербайджанский министр обороны Израиля ушел в отставку
Писателю Милану Кундере хотят вернуть гражданство Чехии
Левински готова извиниться перед Клинтон
Армянский Каханд Папи - в топ-5 Дедов Морозов государств СНГ
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с графиком Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
SpaceX установила новый рекорд по количеству запусков Это новый рекорд: в 2017 году было 18 запусков.
Экипаж потерпевшего в Армении крушение Су-25 не выжил Самолет обнаружен в горах недалеко от города Маралик на западе Армении․
ВС Армении потеряли связь с боевым самолетом Самолет вылетел из аэропорта Гюмри в 10:06 утра, связь была потеряна в районе 10:20.