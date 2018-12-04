Самая дорогая в Европе рождественская елка за $2.6 млн установлена в Мюнхене

PanARMENIAN.Net - В Мюнхене установили самую дорогую в Европе рождественскую елку. Дерево представляет собой пирамиду, на которой установили 2018 золотых монет.

Сообщается, что общий вес инсталляции превышает 63 килограмма, а стоимость — $2.6 млн, пишет Life.ru со ссылкой на Blick.

Так к Рождеству подготовилась компания по продажам драгоценных металлов Pro Aurum.

Отмечается, что золотая елка простоит в ее офисе до 15 декабря.