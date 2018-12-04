ВС Армении потеряли связь с боевым самолетом

PanARMENIAN.Net - ВС Армении потеряли связь с самолетом Су-25, выполнявшим учебно-тренировочный полет в соответствии с ежедневным планом боевой подготовки.

Самолет вылетел из аэропорта Гюмри в 10:06 утра, связь была потеряна в районе 10:20.

Ведутся поисково-спасательные работы.

Экипаж самолета состоит из 2 человек.