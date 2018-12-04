Экипаж потерпевшего в Армении крушение Су-25 не выжил

PanARMENIAN.Net - Обнаружено место крушения штурмовика СУ-25 армянских ВВС.

По сообщению пресс-секретара министерства обороны Армении Арцруна Ованнисяна, экипаж самолета – подполковник Армен Бабаян и майор Мовсес Манукян, погибли.

Самолет обнаружен в горах недалеко от города Маралик на западе Армении․

Самолет вылетел в учебный полет в районе 10:06 по местному времени и пропал с радаров в 10:20.