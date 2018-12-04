SpaceX установила новый рекорд по количеству запусков

PanARMENIAN.Net - Компания SpaceX Илона Маска с начала 2018 года запустила 19 ракет-носителей Falcon-9. Это новый рекорд: в 2017 году было 18 запусков.

3 декабря SpaceX успешно запустила ракету-носитель с 64 мелкими спутниками. Многоразовая первая ступень ракеты в этом запуске совершила свой третий полет за год, причем последний раз она отработала в начале августа.

Конкуренты SpaceX долго думали, что цель компании — удешевить запуски за счет многоразовости — технически или экономически недостижима, пишут «Ведомости» со ссылкой на CNN.

На 5 декабря назначен двадцатый в году запуск Falcon-9 — 16-я грузовая миссия SpaceX к Международной космической станции. Запуск был отложен на сутки по просьбе NASA, поскольку в составе груза обнаружились «заплесневелые рационы для подопытных грызунов», сообщило космическое агентство США.

Мировое лидерство по космическим запускам на 4 декабря удерживает Китай с 34 запусками в 2018 г. На втором месте США с 29 запусками (включая запуски компании Маска), Россия на третьем месте с 17 запусками (из них четыре пилотируемых). До конца года планируется запустить еще три российские ракеты.