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США призвали ЕС ввести санкции против Ирана

США призвали ЕС ввести санкции против Ирана
4 декабря 2018 - 15:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Ракетные испытания, которые, согласно заявлениям руководства, собирается продолжить Иран, имеют вовсе не только оборонительное значение. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук, потребовав реакции от Брюсселя.

«Мы желали бы, чтобы Европейский Союз ввел санкции в отношении иранской ракетной программы», - отметил он, пишет Deutsche Welle.

Озабоченность возобновлением ракетных тестов выразил и Париж. Франция призывает Иран «немедленно остановить всю активность, связанную с испытаниями баллистических ракет, способных нести ядерный заряд», говорится в заявлении МИД Франции.

2 декабря госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Тегеран провел тестовый запуск «баллистической ракеты средней дальности, которая способна нести несколько боезарядов». Запуск «нарушает резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН», подчеркнул Помпео. Он призвал иранскую сторону прекратить подобные действия.

Тегеран ответил, что намерен продолжать ракетные испытания. Подобные тесты «проводятся для обороны», сообщил представитель вооруженных сил Исламской Республики, генерал Абольфазль Шекарчи.

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Deutsche Welle: США требуют от ЕС ввести санкции против Ирана
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