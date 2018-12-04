Мониторинг ОБСЕ на границе Арцаха и Азербайджана прошел в соответствии с графиком
4 декабря 2018 - 15:14 AMT
PanARMENIAN.Net - 4 декабря, согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ провела плановый мониторинг режима прекращения огня на линии соприкосновения вооруженных сил Арцаха и Азербайджана, юго-восточнее населенного пункта Куропаткино Мартунинского района. Об этом сообщает пресс-служба МИД Арцаха.
Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
С позиций Армии обороны Республики Арцах наблюдение осуществили полевые помощники личного представителя действующего председателя (ЛПДП) ОБСЕ Михаил Олару (Молдова) и Геннадие Петрика (Молдова), а также сотрудник офиса ЛПДП Мартин Шустер (Германия).
С противоположной стороны линии соприкосновения наблюдение осуществили полевой помощник ЛПДП ОБСЕ Огнен Йович (Босния и Герцеговина) и личный помощник ЛПДП Саймон Тиллер (Великобритания).
Миссию наблюдения с арцахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны Республики Арцах.
Согласно достигнутой с властями Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) договоренности, миссия ОБСЕ 14 ноября провела плановый мониторинг режима прекращения огня на границе Арцаха и Азербайджана, в восточном направлении Гадрутского района. Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком.
Самое значимое
По местным законам, правоохранительные органы не могут зайти в церковь, пока идет богослужение
Отмечается, что торговля оружием между Белоруссией и Азербайджаном продолжается уже много лет
Тот факт, что Азербайджан не приглашен, сильно задевает власти этой страны.
В отношениях Лукашенко с Алиевым как раз много личного
Partner news
Самое читаемое в разделе
Последние новости
В Москве появятся автобусы-амфибии Новый вид городского общественного транспорта сможет преодолевать часть маршрута по городским улицам, другую – по акватории Москвы-реки
США призвали ЕС ввести санкции против Ирана «Мы желали бы, чтобы Европейский Союз ввел санкции в отношении иранской ракетной программы», - отметил он.
SpaceX установила новый рекорд по количеству запусков Это новый рекорд: в 2017 году было 18 запусков.
Экипаж потерпевшего в Армении крушение Су-25 не выжил Самолет обнаружен в горах недалеко от города Маралик на западе Армении․