В Москве появятся автобусы-амфибии

PanARMENIAN.Net - Первые образцы автобусов-амфибий запустят в Москве в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе «МосТрансПроекта».

Новый вид городского общественного транспорта сможет преодолевать часть маршрута по городским улицам, другую – по акватории Москвы-реки. Автобус способен не только ездить, но и плавать благодаря своей нижней части, которая имеет скошенное дно как у катера. Руль в «амфибиях» может располагаться не только слева или справа, но и по центру, пишет РИА Новости.

«Для удобства кабина может быть оборудована радиостанцией и приборами морской навигации. Такой транспорт является экологичным и безопасным для окружающей среды, в том числе для водоемов», — отметил собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что плавающие автобусы на сегодняшний день пользуются популярностью в крупных городах мира для проведения экскурсий. Экскурсионные автобусы-амфибии курсируют в Амстердаме, Бостоне и Сан-Франциско в США, Оттаве, Монреале и Торонто в Канаде, в Глазго, Будапеште и Роттердаме.