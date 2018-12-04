Кремль: Саммит лидеров ОДКБ не состоится по просьбе Армении

PanARMENIAN.Net - Саммит лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), запланированный на 6 декабря, был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам. Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«С учетом, в частности, просьбы армянской стороны, которая, ссылалась на предвыборную кампанию, которая завершается выборами 9 декабря, решили заседание (саммита) ОДКБ не проводить (6 декабря)», - отметил он, пишет ТАСС.

По словам представителя Кремля, таким образом, исполнять обязанности генерального секретаря ОДКБ остается Валерий Семериков. Говоря о кандидатуре нового генсека, он отметил, что «есть несколько вариантов».

Ушаков также заявил, что до конца года новый саммит ОДКБ уже вряд ли состоится.