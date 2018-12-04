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Пресс-секретарь Пашиняна: Армения не просила о переносе саммита ОДКБ

Пресс-секретарь Пашиняна: Армения не просила о переносе саммита ОДКБ
4 декабря 2018 - 19:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Армения не делала предложения о переносе запланированного на 6 декабря саммита лидеров стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом PanARMENIAN.Net заявил пресс-секретарь и.о. премьер-министра Армении Арман Егоян.

Ранее помощник президента РФ ЮрийУшаков заявил, что запланированный на 6 декабря саммит ОДКБ был отменен с учетом соответствующей просьбы Армении, которая готовится к выборам.

По словам Егояна, все было так, как сообщил 2 декабря на брифинге и.о. премьера РА Никол Пашинян.

Пашинян заявил 2 декабря, что запланированный в Санкт-Петербурге саммит ОДКБ перенесен по предложению президента РФ Владимира Путина.

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