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Азербайджан не получит комплексы «Бал» из-за угрозы российским кораблям и Карабаху

Азербайджан не получит комплексы «Бал» из-за угрозы российским кораблям и Карабаху
5 декабря 2018 - 17:20 AMT

PanARMENIAN.Net - Поставка вооруженным силам Азербайджана берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал-Э» сорвалась из-за позиции Минобороны РФ.

По сообщению газеты «Коммерсант», ссылающейся на собственные источники, российские военные посчитали, что даже экспортная модификация ракеты данного комплекса может нести потенциальную угрозу кораблям Каспийской флотилии РФ, находящимся в российских же территориальных водах.

Расчеты показали, что даже экспортная модификация ракеты может нести потенциальную угрозу российским кораблям, находящимся в российских же территориальных водах. «Спорить с такой аргументацией было бесполезно, поэтому парафированное соглашение было убрано в стол, наша позиция была услышана»,— подтвердил один из военных чиновников.

Сейчас тема поставок «Бала» вооруженным силам Азербайджана не обсуждается, поскольку есть «весьма деликатный геополитический нюанс». Последние годы головка самонаведения ракеты типа Х-35 модернизировалась для поражения не только морских, но и наземных целей. «Нам не очень бы хотелось, чтобы данное оружие было применено в нагорно-карабахском конфликте»,— резюмировал источник СМИ.

Схожая работа была проделана и с головкой самонаведения крылатой ракеты «Оникс», входящей в состав БРК «Бастион»: в ноябре 2016 года военные впервые применили ее для нанесения удара по наземным целям в Сирии, уничтожив промышленные объекты радикальных исламистов.

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Kommersant.ru. «Бал» здесь неуместен
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