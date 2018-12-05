Армянский политик вызван в СНБ после обвинений в адрес Пашиняна

PanARMENIAN.Net - Третий номер партийного списка экс-правящей Республиканской партии Армении Давид Шахназарян вызван в Службу безопасности Армении для дачи показаний после обвинений в планах «сдачи» Карабаха, озвученных в адрес и.о. премьера Никола Пашиняна.

На одной из пресс-конференций Шахназарян, комментруя внутриполитическую ситуацию, заявил, что Пашинян действует по формуле «власть в обмен на Карабах». Согласно оценке СНБ, Шахназарян, по сути, обвинил Пашиняна в госизмене. СНБ вызвала политика в связи с обвинениями.

Шахназарян в ответ заявил, что его вызов в СНБ ялвяется политическим преследованием накануне выборов (9 декабря народ Армении выбирает парламент) и вновь подтвердил свои обвинения.

Премьер Пашинян, комментируя заявления политика, сказал, что любой политик, делающий подобные обвинения без доказательств, является шарлатаном.