«Русские очень переживают»: Переговоры премьера и главы СНБ Армении попали в сеть

PanARMENIAN.Net - В сеть попали новые аудиозаписи разговоров главы Службы национальной безопасности Армении с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой Специальной следственной службы Армении Сасуном Хачатряном по поводу ареста экс-президента Кочаряна и экс-главы ОДКБ Юрия Хачатурова в связи с делом 1 марта.

«Русские очень переживают из-за ареста Хачатурова. Пришли представители ФСБ и разведки и говорят, отозвите из ОДКБ – потом действуйте, иначе это будет пощечина ОДКБ», - говорит Ванецян в аудиозаписи. В качестве выхода для того, чтобы Хачатуров не сбежал, он намекает на иные методы пресечения, не подразумевающие ареста.

«Что по поводу Кочаряна?», - спрашивает Кочарян, получая ответ, что идет слушание, и экс-президента Армении Кочаряна арестуют.

«Господин премер, действительно,будет проблема с русскими. Это как задержать генсека НАТО... это вопрос репутации альянса»,- говорит он. Пашинян обещает перезвонить.

Далее на записи – переговоры Ванецяна и главы Специальной следственной службы Сасуна Хачатряна, где Ванецян повторяет разговор о проблемах с русскими. Ванецян говорит о необходимости залога, Хачатрян предлагает большую сумму. «Не знаю, сказать об этом судье?», - спрашивает Хачатрян. «Судье что надо скажем, вопрос не в этом», - комментирует Ванецян. Он сообщает также, что Хачатуров не сможет заплатить большого залога. «И 20 миллионов (около $41 тыс.) не сможет?», - недоумевает Хачатрян.

Стороны продолжают обсуждение и договариваются обговорить перенос слушания дела Хачатурова.

Ванецян перезванивает Пашиняну и подтверждает, что скоро будет решение об аресте (скорее всего, имея ввиду Кочаряна). Он также сообщает, что находится в Швейцарии и готовится к вылету в Россию после очередной встречи.

Это вторая утечка информации на ту же тему. 11 сентября была распространена аудиозапись телефонного разговора между директором Службы национальной безопасности (СНБ) РА Артуром Ванецяном и начальником Специальной следственной службы (ССС) РА Сасуном Хачатряном, в ходе которого они обсуждают события 1 марта 2008 года в Ереване, когда в ходе митингов были убиты 10 человек, а также задержание бывшего президента РА Роберта Кочаряна и генсека ОДКБ Юрия Хачатурова. Аудиозапись сопровождается англоязычными субтитрами, запись выложена в YouTube 5 сентября, однако стала доступна для просмотра только 11 сентября.