Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о новой встрече

PanARMENIAN.Net - В Милане 5 декабря в рамках заседания министерского совета ОБСЕ состоялась встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.

Мнацаканян и Мамедъяров договорились в ближайшее время продолжить встречи, поддерживая сформировавшуюся динамику.

Третья встреча глав МИД Армении и Азербайджана также была нацелена на то, чтобы более обстоятельно ознакомиться с позицией и подходами сторон относительно мирного процесса. В этом плане состоялся полезный обмен мнениями.

В свою очередь, Мамедъяром заявил, что очередная встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в январе 2019 года, пишет Haqqin.az.

«Считаю, что переговоры, которые длились три часа, были важными и полезными с точки зрения еще более лучшего понимания позиций сторон. Было получено согласие продолжить переговоры в данном формате в ближайшем будущем, с большой долей вероятности в следующем месяце», – отметил Мамедъяров.

Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Милане прошла при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.