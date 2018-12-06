Главы МИД Армении и Азербайджана договорились о новой встрече
6 декабря 2018 - 12:28 AMT
PanARMENIAN.Net - В Милане 5 декабря в рамках заседания министерского совета ОБСЕ состоялась встреча и.о. министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна и главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова. Об этом сообщает пресс-служба МИД Армении.
Мнацаканян и Мамедъяров договорились в ближайшее время продолжить встречи, поддерживая сформировавшуюся динамику.
Третья встреча глав МИД Армении и Азербайджана также была нацелена на то, чтобы более обстоятельно ознакомиться с позицией и подходами сторон относительно мирного процесса. В этом плане состоялся полезный обмен мнениями.
В свою очередь, Мамедъяром заявил, что очередная встреча глав МИД Армении и Азербайджана состоится в январе 2019 года, пишет Haqqin.az.
«Считаю, что переговоры, которые длились три часа, были важными и полезными с точки зрения еще более лучшего понимания позиций сторон. Было получено согласие продолжить переговоры в данном формате в ближайшем будущем, с большой долей вероятности в следующем месяце», – отметил Мамедъяров.
Встреча глав МИД Армении и Азербайджана в Милане прошла при участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ.
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